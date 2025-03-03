Альтернатива DJI Mini с GPS теперь доступна

Компания Hubsan выпустила модель Zino Mini Pro 2025. Это новый легкий дрон, который предлагается с двумя различными датчиками камеры: 1/1,3-дюймовым сенсором за 525 долларов или 1/2,6-дюймовым сенсором за 435 долларов.
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