Лоббисты миграции не сдаются. Оскорбивший ветерана депутат отправился на поклон к Алиеву

Лш

Лариса шумбасова

Ну из депутатов его надо выставить однозначно , пусть депутатит там , где отбыл !!!! Но он там тоже не нужен никому , естественно . Демография далеко ни причем , потому как шатающихся лиц вполне пригодных работать толпы !!! А вот собрать их , обучить , организовать - надо этим заниматься . А оттого , что привезут сюда дворников и уборщиц , ситуация на производствах не улучшится !!