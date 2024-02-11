Стоп-мигрант История с угрозами в адрес екатеринбургского депутата Тимофея Жукова, недавно вернувшегося из зоны боевых действий, наделала много шума.
Лоббисты миграции не сдаются. Оскорбивший ветерана депутат отправился на поклон к Алиеву
Комментарии
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ИГ
Ирина Голота
скорей бы они подавились
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18 мин.
Александр Зубков
И ведь кто-то выбирает эту падаль. Едрос поди.
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16 мин.
Лш
Лариса шумбасова
Ну из депутатов его надо выставить однозначно , пусть депутатит там , где отбыл !!!! Но он там тоже не нужен никому , естественно . Демография далеко ни причем , потому как шатающихся лиц вполне пригодных работать толпы !!! А вот собрать их , обучить , организовать - надо этим заниматься . А оттого , что привезут сюда дворников и уборщиц , ситуация на производствах не улучшится !!
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5 мин.
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