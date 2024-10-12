В Казахстанской федерации футбола считают Черчесова тренером экстракласса

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Андрей Дудин высказался о работе главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.
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