Российским журналистам запретили фотографировать Андрееву и Шнайдер с медалями

REUTERS/Angelika Warmuth Аккредитованным на освещение Олимпийских игр в Париже журналистам из России запретили фотографировать российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер, с завоеванными в парном разряде серебряными медалями.
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