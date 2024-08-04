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Российским журналистам запретили фотографировать Андрееву и Шнайдер с медалями

Российским журналистам запретили фотографировать Андрееву и Шнайдер с медалями

REUTERS/Angelika Warmuth Аккредитованным на освещение Олимпийских игр в Париже журналистам из России запретили фотографировать российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер, с завоеванными в парном разряде серебряными медалями.

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Комментарии
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Сергей Семенов
Да нет там российских спортсменов, там только отказавшиеся от родины.
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