Премьер Гаити назвал провоцирующие топливный кризис банды врагами народа

ГАВАНА, 30 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри охарактеризовал в пятницу вооруженные банды, блокирующие пути поставок бензина в Гаити и провоцирующие топливный кризис, как врагов народа и заявил, что они в любом случае ответят за свои действия.
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