Деньги освоены, результата нет: Куда пропали 38,2 млрд рублей из бюджета?

В России нет ни одного региона, где ЖКХ работает так, как должно. Но самое страшное начинается там, где чиновники берутся "решать проблему": федеральный проект, призванный спасти нас от водных коллапсов, обернулся схемой, в которой деньги освоены, а результата нет.
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