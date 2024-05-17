Nature: воспаление нейронов мозга помогает создавать долговременные воспоминания

Американские нейробиологи из Северо-Западного университета в Чикаго сделали неожиданное открытие, согласно которому воспаление мозга и повреждение ДНК служат важными компонентами формирования долговременной памяти.
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