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Nature: воспаление нейронов мозга помогает создавать долговременные воспоминания

Nature: воспаление нейронов мозга помогает создавать долговременные воспоминания

Американские нейробиологи из Северо-Западного университета в Чикаго сделали неожиданное открытие, согласно которому воспаление мозга и повреждение ДНК служат важными компонентами формирования долговременной памяти.

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