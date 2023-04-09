Портал Onet: на Кипре украинские беженцы раздражают местных жителей и поляков

Украинские беженцы, поселившиеся на Кипре, раздражают местных жителей и живущих на острове поляков.Обозреватель польского портала Onet Петр Кашувара побывал на Кипре, пообщался с переехавшими на остров соотечественниками-поляками и поделился своими и их впечатлениями.