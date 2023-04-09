Аргументы недели

98 614 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Черных
    Да, разумный эгоизм гораздо эффективней.Никас Сафронов: е...
  • Валерий Ворожищев
    Вопиющий факт, но он настолько распространён, что шансов у несчастного вояки практически нет. Прежде всего нет законо...Нет офицера – нет...
  • Игорь Егоров
    Есть повод врезать норвегам так чтобы икали еще лет так 20 и видели повсюду подводные лодки России.Политолог Марков:...

Портал Onet: на Кипре украинские беженцы раздражают местных жителей и поляков

Портал Onet: на Кипре украинские беженцы раздражают местных жителей и поляков

Украинские беженцы, поселившиеся на Кипре, раздражают местных жителей и живущих на острове поляков.Обозреватель польского портала Onet Петр Кашувара побывал на Кипре, пообщался с переехавшими на остров соотечественниками-поляками и поделился своими и их впечатлениями.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх