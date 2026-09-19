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Приготовила сливочный «Пломбир» из яблок: теперь часть урожая берегу именно для него

Приготовила сливочный «Пломбир» из яблок: теперь часть урожая берегу именно для него

Если урожай яблок уже некуда девать, стоит приготовить из них «Пломбир» — нежное домашнее лакомство, не требующее мороженицы.

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