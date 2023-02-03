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Кожамбердиев анонсировал свое возвращение на ринг

Чемпион Мира по версиям IBA, WBC Asia, WBA Asia, UBO Inter-Continental Едиль Кожамбердиев анонсировал свое возвращение на ринг: «Алла каласа 18 марта поднимем голубой флаг в Турции».

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