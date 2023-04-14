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Замгоссекретаря Нуланд: США передаст Украине конфискованные у бизнесменов из России деньги

Замгоссекретаря Нуланд: США передаст Украине конфискованные у бизнесменов из России деньги

Заблокированные в США активы российских бизнесменов решили передавать Украине. В феврале объявили о первом транше на сумму 5,4 миллиона долларов, заявила на форуме американо-украинского партнерства заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

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