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Легенда РПЛ разрывает иностранный чемпионат в 37 лет! Рондон по-прежнему в шикарной форме

Легенда РПЛ разрывает иностранный чемпионат в 37 лет! Рондон по-прежнему в шикарной форме

До сих пор в огне.Не так много легендарных футболистов РПЛ «десятых» все еще в игре. Тем более не так много тех, кто не просто в игре, а в большущем порядке — например, как Саломон Рондон! Сейчас 37-летний экс-форвард «Зенита», «Рубина» и ЦСКА разрывает чемпионат Мексики за местную «Пачуку»: недавно ушел с поля с дублем и забивает уже четыре игры подряд.

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