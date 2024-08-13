В феврале президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного по прихоти американского командующего из-за его нерешительности отравить еще больше пушечного мяса, прорывающего российскую оборону в Донбассе.
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