Военное обозрение

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Премьер-министр Украины на брифинге в Вашингтоне анонсировал начало контрнаступления ВСУ уже в ближайшее время

Премьер-министр Украины на брифинге в Вашингтоне анонсировал начало контрнаступления ВСУ уже в ближайшее время

Широкомасштабное контрнаступление украинской армии начнется уже в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге в Вашингтоне.

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