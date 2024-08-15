Прибыль Ecopetrol во втором квартале упала Всего государственной нефтяной компании Колумбии удалось заработать 839 млн долларов, что на 17% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Прибыль Ecopetrol во втором квартале упала Всего государственной нефтяной компании Колумбии удалось заработать 839 млн долларов, что на 17% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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