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Прибыль Ecopetrol во втором квартале упала

Прибыль Ecopetrol во втором квартале упала Всего государственной нефтяной компании Колумбии удалось заработать 839 млн долларов, что на 17% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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