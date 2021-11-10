"Майдан" не нужен: США обескуражены страшной правдой о белорусах

Чушня. Ясно, что не все лавры достались Лукашенко)) Но в любом случае Тихановской там ничего не светило.

Белорусы сделали свой выбор.поэтому бюллютени были уничтожены мгновенно.но Ермошина просчиталась ...избиратели фоткали свой выбор и отправляли на ГОлос.за ТРИ дня 1500000 за Тихановскую.потом голос придушили.Голосовали не ЗА ТИХОНОВСКУЮ голосовали против сами знаете кого

Валерий Рябов

Слава Охрименко Людмила разве 27правления одного несменяемого человека не достаочно, что бы понять , что при Лукашенко никогда России не воссоединиться с Беларусью. А спектакль в липовую "любовь", это нужно только для выклянчивания бабла халявошного .

Лукашенко никогда России не воссоединиться с Беларусью. А спектакль в липовую "любовь", это нужно только для выклянчивания бабла халявошного . Согласен, с этой мыслью, на 100%.! Пусть уже всё остаётся так. Но вечные подачки ребяткам, из беларуси, только развращают тунеядство!