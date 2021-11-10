Многие обратили внимание, что США и Евросоюз долго не могли сформулировать хоть что-нибудь внятное по поводу политического кризиса в Белоруссии.
"Майдан" не нужен: США обескуражены страшной правдой о белорусах
Комментарии
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Natalija Osminina
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Белорусы сделали свой выбор.поэтому бюллютени были уничтожены мгновенно.но Ермошина просчиталась ...избиратели фоткали свой выбор и отправляли на ГОлос.за ТРИ дня 1500000 за Тихановскую.потом голос придушили.Голосовали не ЗА ТИХОНОВСКУЮ голосовали против сами знаете кого
Чушня. Ясно, что не все лавры достались Лукашенко)) Но в любом случае Тихановской там ничего не светило.
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8 час.
Валерий Рябов
Слава Охрименко
Людмила разве 27правления одного несменяемого человека не достаочно, что бы понять , что при Лукашенко никогда России не воссоединиться с Беларусью. А спектакль в липовую "любовь", это нужно только для выклянчивания бабла халявошного .
Лукашенко никогда России не воссоединиться с Беларусью. А спектакль в липовую "любовь", это нужно только для выклянчивания бабла халявошного . Согласен, с этой мыслью, на 100%.! Пусть уже всё остаётся так. Но вечные подачки ребяткам, из беларуси, только развращают тунеядство!
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1 час.
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