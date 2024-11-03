«Закончим за десять дней»: шокирующие предсказания от Тамары Глоба и Мохсена Норузи по СВО Ольга ВайленкоИзвестные астрологи и участники популярных телешоу наделали много шума своими недавними предсказаниями относительно будущего России, конфликта на Украине и мировых событий в ближайшие годы.