В Ростовской области на форуме «Армия-2022» посетителей приглашают на военную службу по контракту

На площадках статического показа вооружения и военной техники представлено порядка 250 образцов, в том числе 5 воздушных судов, 27 кораблей и катеров.
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