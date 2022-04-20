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Страшная трагедия 78-й дивизии о которой НИКТО не знает - та самая Ржевская мясорубка (Алексей Волков, 2022)

Страшная трагедия 78-й дивизии о которой НИКТО не знает - та самая Ржевская мясорубка (Алексей Волков, 2022)

В ходе наступления конца июля 1942 года, в бой пошли 243-я и 111-я стрелковые дивизии 30-й армии. В их задачу входило отрезать 87-ю пехотную дивизию немцев от 6-го армейского корпуса, прижать её к берегу Волги и в дальнейшем ликвидировать.

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