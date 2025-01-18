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Лис – первый лаки-лузер во второй неделе женского одиночного Australian Open с 1988-го

Лис – первый лаки-лузер во второй неделе женского одиночного Australian Open с 1988-го

В третьем круге она обыграла Жаклин Кристиан (4:6, 6:3, 6:3) и теперь поборется с Игой Швентек. 23-летняя немка впервые вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема».

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