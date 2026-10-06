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МОСИНФОРМ

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Территории 116 дворов благоустроили в САО на средства от платных парковок

Территории 116 дворов благоустроили в САО на средства от платных парковок

В Северном административном округе Москвы обновили 116 дворов. Работы охватили все районы округа, а оплатили их за счет поступлений от уличных парковок.

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