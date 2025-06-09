YouTube расширяет свои возможности по блокировке рекламы

https://mmgp.com/threads/youtube-rasshirjaet-svoi-vozmozhnos. YouTube недавно расширил меры по блокировке рекламы, закрыв лазейки, которые браузеры и другие сторонние расширения с функциями блокировки рекламы использовали для удаления рекламы из видео на YouTube.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии