YouTube расширяет свои возможности по блокировке рекламы

https://mmgp.com/threads/youtube-rasshirjaet-svoi-vozmozhnos. YouTube недавно расширил меры по блокировке рекламы, закрыв лазейки, которые браузеры и другие сторонние расширения с функциями блокировки рекламы использовали для удаления рекламы из видео на YouTube.