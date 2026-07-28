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Регионы России

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Яндекс внедрил ИИ-поиск ближайших заправок с нужным видом топлива

Яндекс внедрил ИИ-поиск ближайших заправок с нужным видом топлива

Компания Яндекс объявила о запуске новой функции в экосистеме своих сервисов «Яндекс Карты» и «Алиса AI», позволяющей пользователям искать ближайшие автозаправочные станции с указанным видом топлива с помощью искусственного интеллекта.

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