Яндекс внедрил ИИ-поиск ближайших заправок с нужным видом топлива

Компания Яндекс объявила о запуске новой функции в экосистеме своих сервисов «Яндекс Карты» и «Алиса AI», позволяющей пользователям искать ближайшие автозаправочные станции с указанным видом топлива с помощью искусственного интеллекта.
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