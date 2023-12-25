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Ростовские Дедушки Морозы и Снегурочки передали бойцам СВО 130 УАЗов

Ростовские Дедушки Морозы и Снегурочки передали бойцам СВО 130 УАЗов

В стране продолжается Новогодний сбор.130 новых УАЗов передали военнослужащим – участникам специальной военной операции участники акции "Новогодний сбор", которая прошла в Ростове под девизом "Всё для Победы!".

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