Израиль: экспортный парадокс на фоне продовольственного кризиса

В то время как израильские потребители страдают от растущих цен на сельхозпродукцию, Министерство сельского хозяйства празднует заключение «прорывного» экспортного соглашения с Азербайджаном, демонстрируя поразительный разрыв между приоритетами ведомства и повседневными нуждами граждан .
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