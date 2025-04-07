НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Московский комсомолец в Израиле

1 подписчик

Израиль: экспортный парадокс на фоне продовольственного кризиса

Израиль: экспортный парадокс на фоне продовольственного кризиса

В то время как израильские потребители страдают от растущих цен на сельхозпродукцию, Министерство сельского хозяйства празднует заключение «прорывного» экспортного соглашения с Азербайджаном, демонстрируя поразительный разрыв между приоритетами ведомства и повседневными нуждами граждан .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх