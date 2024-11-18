Собянин: силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник в Павлово-Посадском округе

На месте работают специалисты экстренных служб Летевший на Москву беспилотник был сбит в Павлово-Посадском городском округе, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.
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