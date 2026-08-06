Выборный поезд запустили в метро Нижнего Новгорода

В метрополитене Нижнего Новгорода на Автозаводской линии начал курсировать тематический состав, посвященный предстоящим выборам депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного собрания Нижегородской области.
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