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Царьград

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Выборный поезд запустили в метро Нижнего Новгорода

Выборный поезд запустили в метро Нижнего Новгорода

В метрополитене Нижнего Новгорода на Автозаводской линии начал курсировать тематический состав, посвященный предстоящим выборам депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного собрания Нижегородской области.

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