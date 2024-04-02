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В 2023 году в экономику Москвы инвестировали почти 7 трлн рублей

В прошлом году в экономику Москвы вложили порядка 6,8 трлн рублей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. В своем Telegram-канале он написал, что объем инвестиций в 2023 году на 3,8% превышают показатели предшествующего года (в сопоставимых ценах).

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