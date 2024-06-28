Западные и наши СМИ днями прокричали, что и зловонная внучка оголтелого нациста Урсула фон дер Лайен, считай, оставлена на второй срок во главе Еврокомиссии, и бесноватая эстонка Кая Каллас уже назначена главой европейской диломатии.