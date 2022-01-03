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Украинский дипломат Чалый: Киев не взяли на переговоры Москвы и Вашингтона

Украинский дипломат Чалый: Киев не взяли на переговоры Москвы и Вашингтона

Россия в январе проведет серию важнейших переговоров с западными странами, в том числе с США. Москва и Вашингтон смогут договориться о судьбе Украины без участия Киева, заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает «ПолитНавигатор».

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