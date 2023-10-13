В Центре Мешалкина спасли женщину, похудевшую на 36 кг из-за редкой болезни кишечника

В Новосибирском Центре им. Мешалкина спасли пожилую женщину с редкой патологией кишечника. Жалобы на состояние здоровья у жительницы Новокузнецка начались еще два года назад: боль возникала после приема любой, даже самой щадящей пищи.
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