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В Центре Мешалкина спасли женщину, похудевшую на 36 кг из-за редкой болезни кишечника

В Центре Мешалкина спасли женщину, похудевшую на 36 кг из-за редкой болезни кишечника

В Новосибирском Центре им. Мешалкина спасли пожилую женщину с редкой патологией кишечника. Жалобы на состояние здоровья у жительницы Новокузнецка начались еще два года назад: боль возникала после приема любой, даже самой щадящей пищи.

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