В Крыму увеличивается годность граждан к военной службе

В Крыму значительно выросло количество годных по состоянию здоровья граждан. Об этом «Крымской газете» рассказал начальник Центра военно-врачебной экспертизы Военного комиссариата Республики Крым Кирилл Довгулевич.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии