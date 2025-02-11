Павел Татаренко узнал о проблемах волнующих щекинцев

Зампред правительства Тульской области Павел Татаренко отправился в Щекино, где по поручению губернатора Тульской области проконтролировал ход строительства модульного дома культуры и провел встречу с жильцами общежития Щекинского политехнического колледжа.
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