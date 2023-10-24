Кабмин поддержал меры против фиктивных браков с иностранцами. Об этом пишет ТАСС. Авторы законопроекта предложили установить минимальный срок нахождения в браке с гражданином РФ, постоянно проживающем в стране, для получения разрешения на временное проживание вне квоты, которую утверждает правительство.