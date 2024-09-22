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Русское оружие

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📹⚡️Предок "Панциря-С1" по-прежнему востребован в зоне СВО, а также эффективен в

📹⚡️Предок "Панциря-С1" по-прежнему востребован в зоне СВО, а также эффективен в прикрти крупных тыловых складов боекомплекта Невзирая на тот факт, что тактико-технические параметры РЛС сопровождения целей и наведения ракет сантиметрового диапазоны из архитектуры комплекса 1РЛ144 зенитных ракетно-пушечных комплексов "Тунгуска-М1" не обеспечивают работу по таким сложным целям, как 227-мм управляемые реактивные снаряды M31A1 GMLRS систем HIMARS ввиду ограниченной 500 м/с скоростью перехватываемых целей, данные радиолокационные комплексы и входящие элементную базу СУО "Тунгуски-М1" оптико-электронные средства по сей день вестма эффективны в обнаружении малоскоростных низковысотных БПЛА-"камикадзе" ВСУ типов "Лютый", UJ-26 и "Паляница", а также разведывательных БПЛА типа "Фурия" и "Лелека-100" (перехват одного из последних зенитной ракетой 9М311М/-1М запечатлён на видео выше).

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