В Москве прокомментировали попытки изъять активы РФ

В Москве считают, что попытки изъять активы РФ уничтожат саму западную финансовую систему. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на ТАСС.
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