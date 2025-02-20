Самовыражение, воспоминания и другие способы борьбы с унынием

Существует множество причин, по которым вы можете оказаться в унынии. Среди них — возвращение домой после праздников, неуверенность в собственных целях в жизни, отсутствие смысла и цели, способны двигать вас вперёд.
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