Эксперт Щербаков: мошенники могут использовать единые QR-коды для обмана

Мошенники могут использовать запуск единого платежного QR-кода для новых схем обмана россиян. Они способны подменять настоящие наклейки с кодами на кассах, рассылать сообщения о необходимости перейти на новый стандарт и звонить гражданам под предлогом технического сбоя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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