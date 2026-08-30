Эксперт Щербаков: мошенники могут использовать единые QR-коды для обмана

Мошенники могут использовать запуск единого платежного QR-кода для новых схем обмана россиян. Они способны подменять настоящие наклейки с кодами на кассах, рассылать сообщения о необходимости перейти на новый стандарт и звонить гражданам под предлогом технического сбоя.