Более двух тысяч ямальцев прошли курс медицинской реабилитации с начала года

С начала 2026 года медицинскую помощь по восстановлению здоровья на Ямале получили 2050 пациентов. Специалисты помогают северянам вернуться к привычной жизни после инсультов, инфарктов и других серьезных состояний, используя как стационарное лечение, так и амбулаторные программы, сообщили в пресс-службе губернатора округа.