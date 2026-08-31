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Более двух тысяч ямальцев прошли курс медицинской реабилитации с начала года

Более двух тысяч ямальцев прошли курс медицинской реабилитации с начала года

С начала 2026 года медицинскую помощь по восстановлению здоровья на Ямале получили 2050 пациентов. Специалисты помогают северянам вернуться к привычной жизни после инсультов, инфарктов и других серьезных состояний, используя как стационарное лечение, так и амбулаторные программы, сообщили в пресс-службе губернатора округа.

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