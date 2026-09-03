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Смертельный выезд на встречку: страшное ДТП с мотоциклом в Геленджике

Смертельный выезд на встречку: страшное ДТП с мотоциклом в Геленджике

Смертельное ДТП произошло 2 сентября около 16:30 на улице Кирова в Геленджике. По предварительным данным, 30-летний водитель мопеда выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом.

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