Смертельный выезд на встречку: страшное ДТП с мотоциклом в Геленджике

Смертельное ДТП произошло 2 сентября около 16:30 на улице Кирова в Геленджике. По предварительным данным, 30-летний водитель мопеда выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом.
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