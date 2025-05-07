Импорт угля в Китай падает Поставки угля в Китай в апреле снизились до 22,72 млн тонн, по данным Kpler, и это уже четвертый месяц снижения поставок.
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Импорт угля в Китай падает Поставки угля в Китай в апреле снизились до 22,72 млн тонн, по данным Kpler, и это уже четвертый месяц снижения поставок.
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