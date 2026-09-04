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Аргументы и Факты

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Партия Ле Пен в случае прихода к власти перекроет кран финансирования Киеву

Партия Ле Пен в случае прихода к власти перекроет кран финансирования Киеву

Правая оппозиционная партия «Национальное объединение», чью фракцию в парламенте Франции возглавляет Марин Ле Пен, придя к власти, «перекроет кран» финансирования Украины.

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