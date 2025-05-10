Такое решение принял суд. Мосгорсуд своим решением ликвидировал «Узбекскую национально-культурную автономию».
«Главное ― не останавливаться!»: узбекскую диаспору ликвидировали в Москве. Что случилось?
Комментарии
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СК
Сергей Кашапов
Ну что толстожёпые чинуши? Идёт вам смена в виде черножёпых узбекских баев.Пока они вам платят, но скоро вы им платить будете за то чтобы жить. Сейчас они претендуют на третий народ,потом на второй а там и первый-станут.А вас куда? Осваивать Антарктиду или Марс. Раждаимость российского населения падает. А кто даст гарантию что в пищу черножёпые ничего не подмешивают работая на хлебозаводах,маслозаводах,мясокомбинатах?Помереть не умрут а вот рожать бабы перестанут,что и наблюдается в настоящее время.
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2 час.
Балу -
А почему только в Москве?... И почему только узбекскую?... Все чурбанские ОПГ, по недоразумению называемые всякими культурными названиями, должны быть ликвидированы... Они ВСЕ, без исключения, являются пособниками исламского терроризма, межнациональной розни и международного наркобизнеса...
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1 час.
Александр Иванов
нас руских они просто напросто выжили из узбекистана,
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58 мин.
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