«Главное ― не останавливаться!»: узбекскую диаспору ликвидировали в Москве. Что случилось?

СК

Сергей Кашапов

Ну что толстожёпые чинуши? Идёт вам смена в виде черножёпых узбекских баев.Пока они вам платят, но скоро вы им платить будете за то чтобы жить. Сейчас они претендуют на третий народ,потом на второй а там и первый-станут.А вас куда? Осваивать Антарктиду или Марс. Раждаимость российского населения падает. А кто даст гарантию что в пищу черножёпые ничего не подмешивают работая на хлебозаводах,маслозаводах,мясокомбинатах?Помереть не умрут а вот рожать бабы перестанут,что и наблюдается в настоящее время.