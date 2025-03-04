Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» поразили технику и опорный пункт ВСУ

Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» в ходе выполнения боевых задач на одном из направлений зоны проведения специальной военной операции (СВО) беглым огнем уничтожили замаскированную гаубицу М777, боевую бронированную машину, РЛС, пункт управления беспилотников и опорный пункт с живой силой подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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