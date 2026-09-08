Прокуратура: во Владивостоке теплоход «Русский Восток» вынесло на мель у маяка

Во Владивостоке теплоход «Русский Восток» без груза и экипажа сель на мель у Токаревского маяка. Судно сорвалось с якоря, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
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