Источник: «Наполи» сегодня объявит об увольнении Гарсии

Руди Гарсия, вероятно, сегодня лишится работы в «Наполи». Руководство «Наполи» сегодня, 13 ноября, объявит об увольнении с поста главного тренера команды Руди Гарсии, сообщает обозреватель Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети.