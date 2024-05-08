Штормовое предупреждение на праздники объявили в Краснодарском крае

Штормовое предупреждение на праздники объявили в Краснодарском краеДо конца суток 8 мая, а также 9 мая местами в юго-западных, северо-западных, северо-восточных, юго-восточных, центральных районах края, исключая Краснодар и Черноморское побережье, ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса.
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