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В Екатеринбурге женщина доносила внематочную беременность двойней до срока в 14 недель

В Екатеринбурге женщина доносила внематочную беременность двойней до срока в 14 недель

Как говорят врачи, обычно такая патологическая беременность прерывается намного раньше. В этом случае она развивалась нетипично, поэтому и не вызвала серьезного беспокойства у матери троих детей.

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