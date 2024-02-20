ВСУ заявили, будто бы ночью сбили все атаковавшие объекты Украины БПЛА «Герань» ВС РФ

Сегодня ночью объекты Украины были атакованы беспилотными летательными аппаратами «Герань» ВС РФ. Представители воздушных сил Украины утверждают, будто бы ночью были сбиты все атаковавшие территорию страны российские беспилотники.
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