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Запад выдвигает в качестве тарана против русской культуры киевский режим и украинский язык

Запад выдвигает в качестве тарана против русской культуры киевский режим и украинский язык

В среде экспертов складывается мнение, что сейчас в мире происходит не что иное, как кардинальная смена «операционной основы» цивилизации.

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